Креков: В Свердловской области "новый омикрон" не фиксировался

На территории Свердловской области мутировавший вид омикрона еще не фиксировался. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора Павел Креков. По его словам, диагноз "коронавирус" региональные врачи ставят, не разделяя на штаммы. При этом, как и любой штамм, омикрон также подвержен мутации и его новая версия только начинает свое распространение в мире.

"Насколько мне известно, мы его еще не определяем лабораторно, видимо в ближайшее время начнем. У нас никакой информации о его наличии на территории региона нет. Пока в начале своего пути и пока еще за пределами Российской Федерации. Дойдет ли он к нам в регион? Ну как показывает опыт предыдущий, земля круглая и, к сожалению, все штаммы, совершив определенные движения в пространстве, проникают практически во все государства. Это вопрос времени. Да, действительно, судя по всему, он более легкий, но, повторяю, для этого нужны более серьезные лабораторные исследования, наблюдения и многое другое, поэтому не надо забывать о мерах профилактики - мытье рук и масочный режим", - заявил Креков.

Напомним, что свердловские власти пока не планируют отказываться от масочного режима. Причиной тому суточная заболеваемость, ежедневно достигающая показателя в 1,3 тыс. человек.

Креков также заявил, что сегодня в регионе привито 63% населения и 76% граждан старше 60 лет. Сейчас же упор идет на подростков. Пока в область поступают только небольшие партии вакцины - до 700 доз, однако в ближайшее время ожидаются более крупные поставки.

Напомним, еще в начале марта руководитель областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявлял, что в Свердловской области выявлены все известные разновидности штамма коронавируса "омикрон". Ранее мировые ученые выявили как минимум три варианта рекомбинации разновидностей COVID-19 "омикрон" и "дельта" – так называемого "дельтакрона".