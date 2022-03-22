22 Марта 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Коллаж, квитанция за коммунальную оплату (2020) | Фото: Накануне.RU

В Югре отменили пени за ЖКХ и выплатят по пять тысяч семьям с детьми

Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперативного оперштаба озвучила меры поддержки граждан в условиях действия западных санкций, передает корреспондент Накануне.RU.

До конца марта семьи с детьми, имеющие доход на каждого члена семьи не выше прожиточного минимума, установленного в регионе, а также семьи с детьми-инвалидами, получат по 5 тыс. руб. Размеры отдельных видов соцподдержки, помощи и иных выплат будут проиндексированы до 8,6% с 1 января 2022 г.

Кроме того, граждан, которые не могут своевременно оплатить услуги ЖКХ освободят от уплаты пени с 1 марта и до особого распоряжения. Такое поручение губернатор отдала управляющим компаниям и другим организациям, управляющим многоквартирными домами.

Также Комарова поручила до 2 апреля организовать временные работы для сотрудников организаций, находящихся на грани увольнения.

Сектор здравоохранения будет дополнительно проиндексирован на 3,5 млрд руб. для полного обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и бесперебойной работы медицинского оборудования и сокращения сроков аварийного и плановых ремонтов.

Наталья Комарова отметила, что в течение недели будет создан ресурс для обмена информацией о наличии товаров и цен на них между всеми органами власти и гражданами.

Теги: меры поддержки, ЖКХ, пени, выплаты



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