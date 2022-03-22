Наталья Комарова запретила авиакомпании Utair и "Северречфлоту" снижать число перевозок

Данная мера входит в перечень мер поддержки граждан автономного округа в условиях действия западных санкций.

Решение было озвучено сегодня на заседании оперативного штаба Югры.

Губернатор Югры Наталья Комарова запретила авиакомпании Utair, "Северречфлоту" и иным организациями воздушного, водного, автомобильного транспорта запретить останавливать или снижать в 2022 году пассажирские перевозки, передает корреспондент Накануне.RU .





