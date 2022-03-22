Замглавы района в Челябинской области подозревают в получении взятки

Первого заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко подозревают в получении взятки в размере более 300 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2020 - 2021 гг. он получил взятки от предпринимателей на сумму более 300 тысяч рублей за проведение оплаты по контрактам на продажу квартир, предназначенным гражданам из числа детей-сирот. В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело по подозрению в даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Напомним, Авраменко был задержан в декабре прошлого года и заключен под стражу. Следствие считало, что подозреваемый получил 50 тыс. рублей за заключение муниципального контракта на приобретение жилья для граждан, из числа детей сирот, от заинтересованного местного жителя.