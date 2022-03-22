22 Марта 2022
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Переговоры о нейтралитете Украины

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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о референдуме на Украине

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении всеукраинского референдума по статусу Донецкой и Луганской народных республик и Крыму.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина - это суверенное государство, которое может иметь свои внутригосударственные процедуры, но есть и переговоры.

Представитель Кремля не стал раскрывать их подробности. Песков отметил, что это может повредить переговорному процессу, «который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", передает "Интерфакс".

Ранее Зеленский заявил, что вопрос о достижении компромиссов между Москвой и Киевом будут решать украинцы в ходе общенационального референдума. По его словам, потенциальные договоренности потребуют изменения законодательства Украины, в том числе Конституции.

Президент сделал такое заявление в день окончания четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной в режиме онлайн-конференции.

Теги: песков, зеленский, референдум



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