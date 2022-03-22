Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства 7 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства 7 апреля. Это раньше, чем было запланировано раньше. О переносе сроков главу кабмина попросил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Новую дату они согласовали прямо в ходе пленарного заседания Госдумы 22 марта.

Процедура утверждения итогов работы правительства за год пройдет в обычном формате: после доклада Мишустина фракции получат возможность задать по пять вопросов и выступить с комментариями.

Для Мишустина и его правительства этот отчет в Госдуме станет уже третьим, хотя фактически он работает в должности всего два года: в 2020-м Дмитрий Медведев ушел в отставку незадолго до того, как должен был отчитаться перед парламентом о своей работе.