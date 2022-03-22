Зюганов возмутился "Новыми людьми", выступившими против госрегулирования цен

Единения на фоне "внешней угрозы" в Госдуме не произошло, как бы часто не заявляли об этом представители различных фракций. И вот очередной пример. Глава коммунистов Геннадий Зюганов раскритиковал лидера фракции "Новые люди" Нечаева, который, в свою очередь, выступил против госрегулирования цен.

"Чем дальше, тем больше "Новые люди" показывают своё истинное лицо. Партия в полном соответствии с заветами обанкротившихся либералов призывает не допустить или вовсе отказаться от регулирования цен! То есть людям предлагается затянуть пояса и надеяться на "всеисцеляющую" руку рынка", - написал Зюганов в своем Telegram-канале после выступления коллеги в Госдуме. Лидер КПРФ полагает, что "нет ещё такого рынка, который бы в чрезвычайных условиях обеспечивал интересы народа". Он добавил, что "КПРФ настаивает на необходимости срочного государственного регулирования цен".

"Нельзя допустить, чтобы спекулянты продолжали наживаться, а люди нищать. А, чтобы не допустить повышения себестоимости продукции, нужно, прежде всего, "заморозить" цены на ГСМ и тарифы ЖКХ", - пишет Зюганов. Отметим, что против заморозки цен на тарифы ЖКХ и ГСМ уже выступали в правительстве, в частности, фиксировать цены на топливо считает опасным вице-премьер Александр Новак.

Нечаев в своем выступлении отталкивался не от собственного мнения, а от слов президента России.

"Владимир Путин обозначил курс на новую экономическую политику. В его основе - максимальная свобода предпринимательства. Кризис можно обернуть себе во благо. Воспользоваться ситуацией и укрепить национальные рынки. На экономическую войну Запада мы ответим максимальной свободой и поддержкой предпринимательской инициативы", - считает Нечаев.

"Сегодня к этим словам добавились уточнения. Госрегулирование цен недопустимо: вместо этого нужно увеличить предложение товаров. Мы форсируем импортозамещение. Воссоздадим разорванные торговые и финансовые цепочки. А регионам дадим больше полномочий по поддержке граждан", - добавил депутат.