22 Марта 2022
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Происшествия Приволжский ФО В России
продукты, магазины, цены, сахар (2015) | Фото: Накануне.RU

В Казани задержали мужчину за спекуляцию сахаром через соцсеть

В Казани полицейские задержали спекулянта сахаром. Мужчину выявили в ходе мониторинга социальных сетей, сообщает МВД Татарстана.

Во время "проверочной закупки" он пытался продать мешок сахара массой 50 кг по цене, превышающей рыночную стоимость. При этом у мужчины не было необходимых разрешительных и сопроводительных документов.

Задержанному грозит административная ответственность.

Ранее сообщалось, что жители Нижневартовска и ближайших муниципалитетов за три дня раскупили годовой запас сахара.

Россияне жалуются на отсутствие сахара в магазинах, но к этому, по словам властей и экспертов, привел не дефицит продукта, а ажиотажный спрос на него.

Теги: казань, сахар, спекуляция



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