22 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Академический (2021) | Фото: Екатеринбург.рф, Алина Шешеня

Свердловские депутаты обратятся в Госдуму для создания Академического районного суда

Депутаты заксобрания Свердловской области единогласно поддержали инициативу создания Академического районного суда. Соответствующее обращение будет направлено в Госдуму для принятия решения на федеральном уровне. Инициатором идеи выступил председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, отметив, что уже в ближайшие годы численность района достигнет 300 тыс. человек.

Напомним, что на данный момент все дела, затрагивающие Академический, рассматривают в Ленинском и Верх-Исетском районных судах. Однако, по словам Дмитриева, при увеличении численности нового района, суды перестанут справляться с нагрузкой. Создание же Академического райсуда, в состав которого войдет 20 федеральных судей, поспособствует уменьшению сроков рассмотрения дел "обеспечит эффективное отправление правосудия".

Строительство будет осуществляться за счет федеральных средств. Предполагается, что общая площадь построенного или выкупленного здания должна составлять порядка 4 тыс.160 кв.м.

За проголосовало 46 членов ЗакСО.

Теги: Академический суд, Госдума, ЗакСО, депутаты



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