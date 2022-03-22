22 Марта 2022
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Политика В России
биологическое оружие, биоматериал, биологический материал (2017) | Фото: army-news.ru

Госдума и СФ начинают парламентское расследование создания США биолабораторий на Украине и в других странах

Госдума инициировала начало парламентского расследования о деятельности американских биологических лабораторий на Украине. Впрочем, как сообщил глава комитета ГД по контролю Олег Морозов ("Единая Россия"), парламентской комиссии никто не помешает проверять информацию о лабораториях США и на территории других стран, расположенных рядом с Россией, например, в Казахстане и Грузии.

"Не исключено, что в ходе расследования будут установлены факты причастия высокопоставленных лиц из США и Украины не только к разработке, но и к подготовке к применению биологического оружия, что является военным преступлением", - сообщил Морозов.

От нижней и верхней палат российского парламента в комиссию войдет по 14 делегатов, думскую часть возглавит Ирина Яровая ("Единая Россия").

По итогам расследования парламент представит мировой общественности свой доклад, добавил Морозов.

На пленарном заседании Госдумы инициативу поддержали 420 депутатов, хотя подпись ранее под инициативой поставили 448 депутатов (но юридическую силу, вероятно, все же имеет голосование на пленарном заседании).

Теги: парламентское расследование, биолаборатории, сша, украина



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