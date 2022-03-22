Россиянам разрешили совершать сделки купли-продажи недвижимости с представителями "недружественных стран"

Гражданам России разрешили продавать недвижимость представителям недружественных стран, сообщает Министерство финансов РФ.

"Разрешить резидентам продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия. Разрешить резидентам покупку недвижимости у нерезидентов, связанных с государствами, совершающими недружественные действия. При этом деньги по таким сделкам должны будут зачислены на счёт типа "С" в порядке, определенном Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95", - уточнили в Минфине.

Кроме того, россиянам разрешили заключать договоры участия в долевом строительстве с представителями государств, "совершающих недружественные действия".

Напомним, ранее Правительство утвердило список недружественных России государств. В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Согласно новому порядку, российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественной страны должна обратиться с заявлением о разрешении на сделку. Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки с обозначением условий ее исполнения. Кроме того, в состав правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций включены представители Центрального банка и администрации Президента.