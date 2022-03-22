Армия ДНР взяла под контроль Марьинку

Подразделения Народной милиции ДНР овладели Марьинкой, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Марьинка вплотную примыкает к Петровскому району Донецка, оттуда постоянно велись обстрелы юго-западных окраин города и Александровки. Освобождение этого райцентра имеет большое значение для жителей прилагающих районов Донецка и Александровки.

За 8 лет ВСУ превратили Марьинку в мощный укрепрайон. Город изрыт траншеями, всюду мины, местных жителей давно нет.

Военкор Семен Пегов пишет, что под Марьинкой отступление ВСУ произошло настолько стремительно, что украинские командиры в спешке забыли в окопах данные своего личного состава. И по этим данным можно найти и идентифицировать тех лиц, которые наносили удары по мирным кварталам Донецка. Они будут переданы компетентным органам.

На прошлой неделе в боях за Марьинку были уничтожены три американских инструктора, и установлены их имена. В одном из рюкзаков был флаг штата Теннесси.