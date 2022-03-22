22 Марта 2022
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Реконструкция Привокзальной площади в Нижнем Тагиле (2022) | Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Сергей Казанцев

При реконструкции Привокзальной площади в Нижнем Тагиле возникли трудности

При реконструкции Привокзальной площади в Нижнем Тагиле возникли определенные трудности. Причиной стало подорожание импортных материалов.

Напомним, единственным участником, подавшим заявку на конкурс, стало МУП "Тагилдорстрой". Оно и занялось проведением работ, стоимость контракта составила 276,7 млн рублей.

Подрядчик зашел на объект в середине февраля. На Привокзальной площади предстоит ремонт дорожного покрытия, переустройство опор контактной сети, обустройство остановочных комплексов. Это же коснется тротуаров, пешеходных переходов, парковок и стоянок общественного транспорта, также планируется установка видеонаблюдения и озеленение территории.

Реконструкция Привокзальной площади в Нижнем Тагиле(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Сергей Казанцев

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел выездное совещание по вопросам реконструкции Привокзальной площади. Мэр отметил, что ситуация на объекте напряженная, но вопросы решаемы.

"Проблема у всех одна по всей Российской Федерации – это удорожание материалов. Находим варианты замены импортных материалов, пока ничего не предвещает того, чтобы остановиться. Не сомневаюсь, что наше муниципальное предприятие "Тагилдорстрой" выполнит реконструкцию по контракту в полном объеме", - заявил Пинаев.

Реконструкция Привокзальной площади в Нижнем Тагиле(2022)|Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Сергей Казанцев

Директор МУП Игорь Васильев рассказал, что до 15 апреля планируется открыть проезд на центральной части площади. Затем на ремонт закроют ее боковые части – у гостиницы и вокзала – для организации парковок и обустройства территории для будущей стелы.

Владислав Пинаев признал, что ремонт идет по графику.

"Учитывая то, что мы в очередной раз взяли на себя повышенные обязательства полностью закончить реконструкцию Привокзальной площади ко Дню города, более того, установить стелу, работы ведутся параллельно в высоком темпе. Мы тесно взаимодействуем с "Водоканалом-НТ", с управлением РЖД", - отметил глава Нижнего Тагила.

Напомним, реконструкция площади должна была начаться еще в прошлом году, но затем ее было решено перенести.

Теги: площадь, материалы, реконструкция, Нижний Тагил



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