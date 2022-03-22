На Украине погиб 19-летний контрактник из Октябрьского

Число прикамских контрактников, погибших во время спецоперации на Украине достигло 12.

Сегодня стало известно о гибели 19-летнего контрактника Ивана Абдрачева из Октябрьского. Он погиб 14 марта.

Информацию Накануне.RU подтвердили в департаменте информационной политики администрации губернатора Пермского края и выразили соболезнования родственникам погибшего.

Напомним, 6 марта сообщили о гибели трех сотрудников Пермского ОМОНа: старшего лейтенанта Дениса Соколова, сержанта Евгения Лодочникова и младшего сержанта Антона Палкина; на следующий день – жителя Лысьвы Виталия Габтуллина; 16 марта – Дмитрия Поздеева из Чердынского округа. Затем было обнародовано, что не стало еще пяти контрактников из Пермского края. Погибшие - Вячеслав Зуев, Михаил Сальников, Игорь Клюев, Артем Нечаев и Денис Мальцев.18 марта появилась информация о гибели уроженца Лысьвенского округа Иване Колмогорове.