Минтранс: Россия окончательно "потеряла" 78 самолетов из-за санкций

Авиакомпании перевели в российский реестр 800 самолетов, сообщил глава Минтранса России Савельев.

По его словам, 78 самолетов из 1367 "потеряны" из-за санкций - их арестовали за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин утвердил изменения различных законов страны, позволяющие регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности.