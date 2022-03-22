22 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Армия ЛНР будет освобождать регионы Украины - Пасечник

После освобождения всей территории ЛНР подразделения Народной милиции Республики будут принимать участие в освобождении регионов Украины. Об этом в эфире "Первого канала" заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он сказал, что вся Украина - "это наша земля, это наши люди", которые являются заложниками террористического нацистского режима, который правит в Киеве.

"Это земля, которая пропитана нашей многовековой историей, это земля, которую мы не имеем права позволить топтать сапогам американцев, британцев, натовцев", - сказал Пасечник.

На сегодняшний день ЛНР освободила около 90% своей территории, за Лисичанск и Северодонецк идут бои, которые осложняются городской застройкой и наличием большого числа гражданских.

Теги: ЛНР, Украина, Леонид Пасечник



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