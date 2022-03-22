22 Марта 2022
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Текслер назначил и.о. руководителя аппарата омбудсменов Челябинской области

Исполняющим обязанности руководителя аппарата уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области назначена Елена Бабич. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Бабич занимает должность заместителя руководителя аппарата – начальника отдела по обеспечению деятельность уполномоченного по правам человека. Исполнять обязанности она будет до назначения нового руководителя аппарата.

Должность стала вакантной после отставки Татьяны Осиповой. Она уволилась после обысков в офисе уполномоченных.

Теги: Алексей Текслер, назначение,



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