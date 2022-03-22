Свердловские власти заявили о запасах продуктов в торговых сетях на 100 дней

В торговых сетях Свердловской области достаточный запас продуктов, потому о дефиците беспокоиться не стоит. Об этом во время заседания заксобрания заявил министр АПК и потребительского рынка региона Артем Бахтерев.

"Торговые сети в Свердловской области имеют запас продуктов, рассчитанный на срок от трех до ста дней в зависимости от срока годности", - пояснил Бахтерев.

Он также подчеркнул, что местные власти постоянно мониторят цены на продукты, состояние продовольственного сектора, а также его ассортимент. Любая спекуляция и бездумное повышение цен будет пресекаться.

Помимо этого в регионе стартовал конкурс на получение гранта "Агростартап" и субсидии для возмещения части затрат сельхозкооперативов. Бахтерев отметил, что малые формы хозяйствования значительно обеспечивают продовольственную безопасность в регионе. Прием заявок уже начался, а принять участие в конкурсе могут как фермерские хозяйства и ИП, так и частники с личными подсобными хозяйствами, планирующие оформить их в КФХ. Максимальный размер гранта - 6 млн рублей, реализовать которые победитель должен в течение 18 месяцев. При этом выделяется грант только при условии софинансирования участником не менее 10% от суммы проекта.