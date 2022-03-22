22 Марта 2022
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Общество В России
Андрей Луговой, депутат Госдумы (2013) | Фото:Накануне.RU

Депутат Госдумы Луговой предложит новый закон об иноагентах, который "будет для них страшен"

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил ужесточить законодательство об иноагентах, приняв новый, отдельный закон о них.

"Для иностранных агентов новый закон должен быть страшен. Иноагенты должны предоставлять все свои кошельки и банковские счета для ежегодного отчета, физические лица - декларацию о доходах и расходах. Им надо запретить работать в компаниях с госучастием", - негодовал сегодня в Госдуме Луговой.

Он заявил, что разовьет такую бурную деятельность в комиссии ГД  по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, создание которой будут обсуждать завтра.

Теги: андрей луговой, закон об иноагентах, госдума



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