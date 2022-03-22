Хинштейн: Вопрос об ограничении использования VPN не прорабатывается

Госдума не прорабатывает инициативы по законодательному ограничению на применение VPN-сервисов при использовании соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом заявил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, введение ответственности за использование VPN бесперспективно, такие меры не дадут "никакого эффекта, кроме обратного", передает ТАСС.

Напомним, 21 марта Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией американскую компанию Meta, теперь ее деятельность на территории РФ запрещена. Заблокированы две соцсети, принадлежащие Meta – Facebook и Instagram. При этом мессенджер WhatsApp (принадлежит той же компании) продолжает работ и не будет заблокирован.

В Генпрокуратуре заявили, что запрет не повлечет за собой наступление какой-либо ответственности для россиян, использующих продукты Meta.