"Это порнография законодательства": "15 лет за фейки в отношении госорганов" "засунули" в законопроект о лесных насаждениях

Госдума голосами "Единой России" сегодня отказалась снять с рассмотрения поправки, расширяющие ответственность за "дискредитацию" российских госорганов, осуществляющих деятельность за рубежом.

Напомним, ранее Госдума одобрила отдельный законопроект, который вводит уголовную ответственность с наказанием до 15 лет колонии за распространение фейков и "дискредитирующей информации" о ВС РФ, участвующих в военной спецоперации на Украине.

Затем в "ЕР" предложили расширить эту ответственность: теперь фейки нельзя будет распространять о всех силовиках, участвующих в спецоперации (например, о Росгвардии), а также вообще о всех госорганах, осуществляющих деятельность за рубежом. Нормы предлагаются те же – огромные штрафы и до 15 лет лишения свободы.

Сегодня против рассмотрения этих поправок выступили коммунисты (которые, отметим, предыдущий закон о 15 годах тюрьмы за фейки поддерживали). Так, депутат Николай Коломейцев возмутился: почему поправки внесены ко второму чтению в законопроект "об ответственности за уничтожение или повреждение лесных насаждений". "Это порнография законодательства", - возмутился представитель КПРФ. Его однопартиец Алексей Куринный добавил: "Невыверенные, размытые формулировки, и они касаются огромного числа граждан".

"Единороссы" из комитета ГД по госстроительству и законодательству заявили, что ничего такого в способе побыстрее провести поправки через одобрение палаты не видят. "В целях оперативного принятия этих норм мы интегрировали их в законопроект, который находится в высокой степени одобрения", - пояснила зампред комитета Ирина Панькина. "Нормы проработаны", - добавил глава комитета Павел Крашенинников.