Применение "Кинжалов" является предостережением Западу - Die Welt

Применение российскими военными в ходе спецоперации на Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал" является предостережением Западу. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

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Автор Герхард Хегманн отмечает, что защита от "Кинжала" практически невозможна из-за его высокой скорости. И это ставит Запад перед неразрешимой проблемой.

По сообщению Минобороны РФ, ракета была выпущена с расстояния более 1000 км, которое она преодолела менее чем за 10 минут. То есть ее средняя скорость в полете составила около 2 км/с (максимальная скорость - до 4 км/с, или половина первой космической скорости). Президент США Джо Байден признал, что "Кинжал" "почти невозможно остановить".

Хегманн считает, что Россия тем самым предостерегает страны Запада от участия в конфликте. Их системы ПВО не смогут справиться с "Кинжалами", и в НАТО это понимают.

"Кроме того, несмотря на многократно превышающую скорость звука, ракета предположительно еще и может управляться, что дополнительно затрудняет ее защиту. Эксперты уже давно предупреждают о неспособности западной обороны отразить гиперзвуковое оружие России. Но эта модель также способна нести ядерную боеголовку мощностью от 100 до 500 килотонн", - пишет автор.

В Европе тема гиперзвукового оружия до сих пор в основном обсуждается или пишутся исследования, добавляет он.

18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Через день была уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области.