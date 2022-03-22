22 Марта 2022
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Общество В России
(2005) | Фото: Владимир Новиков www.itogi.ru

Врачи сообщили о нехватке более 80 лекарств в российских аптеках

Российские врачи в последние недели столкнулись с недостатком более чем 80 препаратов. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на результаты опроса 3317 докторов, проведенного марта профессиональным сообществом "Врачи.рф".

Проблемы возникают с противовоспалительными (детский нурофен), гастроэнтерологическими (урсофальк), противоэпилептическими, противосудорожными препаратами, инсулином, препаратами для диабетиков и антидепрессантами.

На прошлой неделе руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что лекарственных препаратов в России достаточно, но есть проблемы в поставках в отдельных случаях. По ее словам, опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов в целом в сети нет. Лекарства, которые пропали в аптеках, есть у производителей, у дистрибьютеров, они скоро поступят в аптечную сеть, заверила Самойлова.

Теги: лекарства, врачи, аптеки



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