22 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Девушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области не будут отменять масочный режим

В Свердловской области приняли решение все-таки не отменять масочный режим. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора Павел Креков. По его словам, ежедневно фиксируется около 1,3 тыс заболевших коронавирусом, что не позволяет снять ограничения.

"Несмотря на то, что у нас случилось кратное снижение заболеваемости, тем не менее даже сегодня она выше 1,3 тыс. случаев ежедневно. Поэтому расслабляться нельзя. Именно поэтому мы не принимаем решение о снятии масочного режима. Хочу напомнить, что были времена, когда многих пугали цифры в 500-600 заболевших каждый день. Мы пока находимся на рубеже 1,3 тыс. и к послаблениям каких-то оснований в общем-то нет", - заявил Креков.

Напомним, что в число регионов, отказавшихся от масочного режима, вошли Тамбовская, Кемеровская и Курганская области, а также Москва. 10 марта свердловский губернатор Евгений Куйвашев изменил свой указ о режиме повышенной готовности в связи с COVID-19, отменив все covid-ограничения, кроме масочного режима.

Теги: масочный режим, ограничения



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