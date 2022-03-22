В России могут возобновить серийное производство Ту-214

Обсуждается возможность производства самолётов Ту-214. Их смогут выпускать до 10 в год.

""Я думаю, что здесь Казанский авиационный завод имени Горбунова уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214", - заявил вице-премьер Юрий Борисов, его слова приводит ТАСС.

Ранее Борисов говорил о том, что "Россия проанализирует потребность в самолетах Ил-96 и Ту-214, может задействовать резерв по их дополнительному производству". Отметим, что МС-21 и Ту-214 являются "одноклассниками" – это узкофюзеляжные среднемагистральные самолёты. Их западные конкуренты – крайне распространенные в российских авиакомпаниях "Airbus" семейства 320 и "Boeing-737". "Суперджет" является ближнемагистральным самолётом и не сможет заменить "Airbus" и "Boeing" на трассах вроде Москва – Владивосток. Ил-96 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт, однако он значительно проигрывает в топливной эффективности (из-за двигателей) американским и европейским самолетам.