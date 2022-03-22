США ввели санкции против китайских чиновников за Тибет и уйгуров, Китай обещает ответить

США вводят санкции против китайских чиновников, которых в Вашингтоне считают причастными к нарушениям прав жителей Тибета и Синцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Санкции включают визовые ограничения. США и дальше будут использовать дипломатические и экономические меры, пообещал Блинкен. Он назвал "геноцидом" политику Китая в отношении населения СУАР.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил протест и заявил, что если санкции не будут отменены, то Китай даст зеркальный ответ.

"Самый крупный нарушитель прав человека в мире - это США", - сказал он.

Недавно пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала "Доклад о нарушениях прав человека в США в 2021 году" с множеством конкретных цифр, показывающих состояние американского общества и государства.

Китаевед Николай Вавилов считает, что китайские власти, как и российские, имеют твердое убеждение, что США все равно будут вводить санкции против Китая под любыми предлогами. И это толкает Китай к более решительным действиям, в частности в отношении Тайваня, к чему подталкивают сами США.