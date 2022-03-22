22 Марта 2022
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Экономика В России
Прямая линия, Наталья Касперская (2019) | Фото: youtube.com

"Табуны" айтишников покинули РФ, через какое-то время они вернутся, - Касперская

"Табуны" айтишников покинули РФ в конце февраля - начале марта, в основном в ближнее зарубежье, думаю, через какое-то время они вернутся", - заявила IT-предприниматель, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, выступая на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, в свою очередь, о тех новых преференциях, которым государство попытается в кризисных условиях удержать молодых IT-специалистов.

"Отсрочка от призыва – беспрецедентная история, ни одной отрасли пока не удалось такого получить в явном виде. Наше предложение, которое мы так долго формулировали. В системно значимых компаниях отсрочку получат все – несмотря на образование, в остальных компаниях для получения отсрочки должно быть профильное образование, но не только IT, но и смежные профессии будут засчитываться. Отсрочку ты получаешь, если 10 из 12 месяцев работаешь в аккредитованной компании. Что такое аккредитованная компания – это может быть и банк, и телеком, и транспортная компания – там сотрудники IT тоже должны иметь такую возможность. Пока мы решаем прорабатываем этот вопрос с Минобороны", - заявил Шадаев.

Он также рассказал, что ведомство "встроится" в ту программу льготной ипотеки, которая существует, и распространит ее на айтишников.

Теги: айтишники, наталья нкасперская, it-отрасль



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