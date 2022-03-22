22 Марта 2022
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
деньги фальшивые купюры (2009) | Фото:Накануне.RU

В Прикамье изъяли фальшивые деньги на сумму более миллиона рублей

В прошлом году в Пермском крае было выявлено и изъято из обращения 273 поддельных российских купюры на сумму более 1,2 млн руб. сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты - 83% от общей доли подделок, на втором месте купюры номиналом - тысяча руб. Их было выявлено 35 шт. Также из обороты было изъято семь поддельных банкнот номиналом 2 тыс. руб., по одной купюре в 500 и 50 руб., а также две пятирублевые банкноты.

В целом по России в 2021 г. было изъято 36,6 тыс. фальшивых купюр. Лидерами по подделке также являются пятитысячные купюры - 75%. Набольшее количество фальшивок попадает в обращение через сферу торговли. Центробанк проводит обучение специалистов этой сферы, чтобы люди научились выявлять фальшивые деньги. В настоящий момент дистанционное обучение прошли уже более 3,4 тыс. человек.

Теги: купюры, деньги, фальшивые деньги, подделка



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