Полиция Екатеринбурга разбирается в драке в троллейбусе на Химмаше

В Екатеринбурге полицейские разбираются во всех обстоятельствах конфликта в троллейбусе на Химмаше.

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Инцидент произошел в троллейбусе маршрута №6: пожилой мужчина устроил скандал с пассажирами. По словам очевидцев, пенсионер был пьян. После завязалась драка, на помощь пассажирам пришли водитель и кондуктор. В результате зачинщика выгнали из общественного транспорта на улицу.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, по данному факту службой участковых уполномоченных отдела полиции №13 проводится проверка.

"Устанавливаются подробности произошедшего, в том числе, опрашиваются работники автотранспортного предприятия. Отмечаем, что заявлений и сообщений от самих участников инцидента в полицию не поступало", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что по итогам проверки будет обязательно принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало Накануне.RU, в понедельник в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса. В результате инцидента пострадали семь человек.