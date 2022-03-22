Адекватной замены Instagram* нет, ее нужно сделать – Хинштейн

"Адекватной замены в России нет только Instagram*, ее очевидно нужно сделать", считает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его мнению, у других запрещенных или уходящих с российского рынка платформ есть аналоги. Хотя сами их создатели далеко не всегда так считают.

Так, глава "Газпром-медиа" Александр Жаров сообщил на заседании IT-комитета Госдумы, что хотя сейчас пользователи с YouTube "массово приходят" на российскую платформу, но "RuTube и YouTube – разные платформы, мы никогда не собирались делать полный аналог [YouTube]".

По словам Жарова, видеоплатформа YouTube была полностью переписана в 2021 году, тогда же она "выросла в четыре раза".

"К середине февраля 2022 года месячная аудитория составляла 11,6 млн пользователей. Сейчас приходит от 150 тыс. до 450 тыс. ежедневно новых пользователей. С 3 тыс. единиц до 40 тыс. единиц видео в сутки загрузка выросла. Мы успели запрыгнуть в последний вагон и закупили сервера", - рассказал Жаров.

Он добавил, что пользовательский контент на RuRube полностью модерируется, поэтому сроки модерации в последнее время выросли до 2-3 дней. Неавторизованные пользователи не могут загружать контент без модерации. Позже была подключена машинная модерация, что позволило снизить срок ожидания до четырех часов. Он отметил, что в апреле RuTube выкатит большое обновление.

Хинштейн заметил, что в текущих условиях "у людей возникает вполне понятная тревога, как будет замещаться импортная продукция".

*Instagram – соцсеть компании Meta, признанной Тверским районным судом Москвы экстремистской организацией, запрещена в РФ