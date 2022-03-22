22 Марта 2022
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Политика В России
ноутбук (2019) | Фото: StockSnap / РИА Новости

В Минпромторге предложили подумать над созданием в России кибервойск

Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере.

По его словам, разработчики могли бы, не получив отсрочку от армии, а получив занятость, "приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества".

"После этого, я надеюсь, они бы десять раз подумали перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях", - цитирует Шпака РИА Новости.

Напомним, еще в начале января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об участии России в информационной войне. По его словам, сегодня в мире идет ожесточенное противостояние в данной сфере.

" И проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права", - сказал министр.

Теги: кибервойска, минпромторг



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