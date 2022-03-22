22 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Украина присоединилась к Европейской федерации языковых институтов

Украина присоединилась к Европейской федерации национальных языковых институтов (EFNIL), сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

На внеочередном заседании Генеральной ассамблеи EFNIL было принятое единогласное решение о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена. Полное членство дают только странам ЕС.

Интересно, что Федерация заявляет, что ее цель - продвижение многоязычия, а также защита языков меньшинств. Для этого организация изучает языковую ситуацию в странах и дает рекомендации.

Накануне в своем интервью "Суспильному" Владимир Зеленский сумбурно сказал, что готов обсуждать языковой вопрос. Правда, он говорил это еще в 2019 году, когда только вступил в должность президента. Через несколько месяцев после инаугурации это сменилось привычным для украинского режима "вам никто не запрещает говорить по-русски". Притом что новый языковой закон ставит жестко ограничивает использование русского языка, вытесняя его из всех сфер жизни, кроме общения "на кухне".

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