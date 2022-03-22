В Минцифры рассказали, какие айтишники получат отсрочку от армии и льготную ипотеку

В Минцифры России считают, что разные формы стимулирования IT-отрасли работают успешно. Так, дополнительные налоговые поступления за 2021 год в этом секторе выросли на 80 млрд руб., несмотря на то, что в целом налоги для компаний и специалистов в этом секторе снижались.

Также в ведомстве комментируют новые послабления и льготы, в том числе нематериального характера. Так, много шума наделала отсрочка от армии, которую будут получать айтишники-мужчины призывного возраста.

"Отсрочка от призыва – беспрецедентная история, ни одной отрасли пока не удалось такого получить в явном виде. Наше предложение, которое мы так долго формулировали. В системно значимых компаниях отсрочку получат все – несмотря на образование, в остальных компаниях для получения отсрочки должно быть профильное образование, но не только IT, но и смежные профессии будут засчитываться. Отсрочку ты получаешь, если 10 из 12 месяцев работаешь в аккредитованной компании. Что такое аккредитованная компания – это может быть и банк, и телеком, и транспортная компания – там сотрудники IT тоже должны иметь такую возможность. Пока мы решаем прорабатываем этот вопрос с Минобороны", - заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы.

Он также рассказал, что ведомство "встроится" в ту программу льготной ипотеки, которая существует, и распространит ее на айтишников.