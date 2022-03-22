22 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
арт-объект, кража, (2022) | Фото: администрация Челябинска

Из челябинского сквера украли арт-объект

В Челябинске из сквера на улице Володарского неизвестные украли арт-объект. Заявление по факту кражи будет подано в полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Речь идет о красном холодильнике, который был установлен в сквере для проекта буккроссинга. Сегодня должна была состояться презентация проекта. Желающих просили принести книги для размещения в новом арт-объекте. Однако из-за кражи мероприятие отменили.

"Несмотря на то, что красный холодильник закрепили крепкими тросами, минувшей ночью он пропал. Территория оборудована камерами видеонаблюдения, готовится заявление в полицию", - рассказали в пресс-службе мэрии.

арт-объект, кража,(2022)|Фото: администрация Челябинска

Теги: арт-объект, кража,



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