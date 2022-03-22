Из челябинского сквера украли арт-объект

В Челябинске из сквера на улице Володарского неизвестные украли арт-объект. Заявление по факту кражи будет подано в полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Речь идет о красном холодильнике, который был установлен в сквере для проекта буккроссинга. Сегодня должна была состояться презентация проекта. Желающих просили принести книги для размещения в новом арт-объекте. Однако из-за кражи мероприятие отменили.

"Несмотря на то, что красный холодильник закрепили крепкими тросами, минувшей ночью он пропал. Территория оборудована камерами видеонаблюдения, готовится заявление в полицию", - рассказали в пресс-службе мэрии.