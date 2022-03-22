Андрей Травников подписал план по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал план по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Первый пакет мер по поддержке региональной экономики включает мероприятия, которые отражают федеральные меры, озвученные на прошедшей неделе, меры, которые хорошо зарекомендовали себя в период пандемии, в 2020 году, и, конечно, новые предложения, которые были собраны в течение последних двух недель от нашего бизнеса. Это только первый пакет, работу по выработке инициатив по поддержке региональной экономики совместно с бизнесом продолжаем в ежедневном режиме", – отметил Андрей Травников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в план до конца 2022 года включены меры поддержки по различным направлениям, таким, как налоговое стимулирование и снижение регуляторных ограничений, ускорение использования бюджетных средств, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, системообразующих организаций, инвестиций, экспорта, поддержка в отрасли промышленности, транспорта, торговли, туризма, строительной отрасли и ЖКХ, социальная поддержка и поддержка рынка труда, а также мониторинг и стабилизация ситуации с ценами.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, при разработке плана специалисты сконцентрировались как на поддержке инвесторов и экспортеров, деятельность которых оказалась затруднена в нынешних условиях, так и на общесистемных мероприятиях. Министр отметил, что план по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области – это гибкий документ, который будет дорабатываться с учётом анализа социально-экономической ситуации.

Ответственными за реализацию плана назначены областные исполнительные органы государственной власти, управление федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.

Документ размещен на сайте министерства экономического развития региона.