Нефтегазовый софт в условиях санкций вызывает тревогу - Минцифры

В Минцифры России назвали сектора экономики, в которых в условиях санкций будет сложно заменить иностранный софт отечественным, поскольку последнего просто не существует.

"Нефтегазовый софт вызывает тревогу – там иностранные компании работали. Второй блок – инженерный блок для сложного проектирования. Российские разработки тут надо будет развивать. Ну и графический софт для рядовых пользователей – это очень острая история", - заявил глава министерства Максут Шадаев на заседании комитета ГД по информполитике. Он добавил, что "в целом по софту мы готовы к импортозамещению неплохо".