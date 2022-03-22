22 Марта 2022
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Экономика В России
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. (2020) | Фото: Госдума РФ

Нефтегазовый софт в условиях санкций вызывает тревогу - Минцифры

В Минцифры России назвали сектора экономики, в которых в условиях санкций будет сложно заменить иностранный софт отечественным, поскольку последнего просто не существует.

"Нефтегазовый софт вызывает тревогу – там иностранные компании работали. Второй блок – инженерный блок для сложного проектирования. Российские разработки тут надо будет развивать. Ну и графический софт для рядовых пользователей – это очень острая история", - заявил глава министерства Максут Шадаев на заседании комитета ГД по информполитике. Он добавил, что "в целом по софту мы готовы к импортозамещению неплохо".

Теги: софт, импортозамещение, нефтегазовая отрасль, минцифры, максут шадаев



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