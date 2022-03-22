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Курильские острова, Курилы (2017) | Фото: fobos.tv

Медведев: обсуждение судьбы Курильских островов с Японией – ритуальная тема

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что отказ РФ обсуждать с Японией мирный договор в контексте судьбы Курильских островов – исторически оправданное, назревшее и справедливое решение. О ситуации экс-президент нашей страны высказался в своём Telegram-канале.

"Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт. Сами японцы, вслед за США показав себя "гордыми независимыми самураями", ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно", - полагает Медведев.

Он полагает, что гораздо важнее настойчиво заниматься развитием Курил.

"За последние годы мы вдохнули в них новую жизнь. Я неоднократно посещал наши острова, принимал решения об их поддержке, видел реальные изменения к лучшему – от школ до дорог и аэропортов. Что ещё важнее, это видят люди, живущие там. Так будет и впредь", - подытожил Медведев.

Напомним, об отказе от диалога с японской стороной Министерство иностранных дел РФ заявило 21 марта. В дипломатическом ведомстве возложили на Токио ответственность за такую ситуацию, поскольку раньше Япония поддержала западные санкции в отношении России из-за военной операции на Украине.

"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", - говорится в заявлении МИД.

Япония назвала такое решение российского МИД "неприемлемым".

Теги: Дмитрий Медведев, Совбез РФ, Курилы, Япония



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Ранее 22.03.2022 08:16 Мск Япония считает "неприемлемым" отказ России от переговоров по мирному договору
Ранее 21.03.2022 19:53 Мск Россия прекращает переговоры с Японией по мирному договору


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