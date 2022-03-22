Будем надеяться, что "Айфоны" в кирпич не превратятся – Минцифры РФ

Минцифры России пока не готово утверждать, что справится с импортозамещением в области гаджетов. Поэтому активно пытается работать с иностранными компаниями над их "возвращением".

"Мы [Минцифры] с Apple сейчас на связи. Позитивные сдвиги есть. Будем надеяться, что "Айфоны" в кирпич не превратятся", - заявил глава ведомства Максут Шадаев, отвечая на вопрос о том, что будет, если завтра все иностранные гаджеты "отключат".

На заседании IT-комитета Госдумы Шадаев также добавил, что уже в мае Минцифры собирается запустить первый отечественный маркетплейс российских программных продуктов (что-то вроде магазинов приложений от Apple и Google). Там, в частности, будет сообщаться, какими приложениями можно заменить популярные иностранные разработки, которыми пользователи привыкли пользоваться.

Также Шадаев заявил, что Минцифры не поддерживает идею легализации пиратства, в том числе разделение пиратства на "свое и импортное", поскольку в итоге оно все равно скатится в одно целое противоправное действие.

"И мы не поддерживаем идею об административной и уголовной ответственности в отношении российских подразделений международных компаний", - добавил Шадаев.