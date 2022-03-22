Суд признал Навального виновным по новому делу о мошенничестве

Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в особо крупном мошенничестве.

Как передает "Интерфакс", суд установил вину оппозиционера по всем четырем вмененным ему эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также ему было вменено неуважение к правосудию (чч. 1, 2 ст. 297 УК РФ).

Напомним, гособвинение запросило для Алексея Навального, обвиняемого в мошенничестве и оскорблении суда, 13 лет. Также гособвинение попросило дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей.

Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По версии следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 млн руб., пожертвованных Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, запрещен в России). Второй эпизод касается оскорбления судьи Акимовой, которая рассматривала дело о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.