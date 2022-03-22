В уральском городе детей выставили в гигантскую букву "Z"

22 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России
Акция &quot;Мы единый народ&quot; в Краснотурьинске (2022) | Фото: Городской Дворец культуры Краснотурьинска

В уральском городе детей выставили в гигантскую букву "Z"

К поддержке спецоперации на Украине присоединился и Дворец культуры Краснотурьинска. Воспитанники ГДК выстроились в огромную букву "Z" с плакатом "Мы - единый народ".

Как сообщает пресс-служба ГДК, патриотическая акция прошла еще 18 марта на придворцовой площади "в поддержку решения о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР, демилитаризации и денацификациии Украины". Во флешмобе приняли участие свыше 100 сотрудников и участников художественной самодеятельности.

Акция "Мы единый народ" в Краснотурьинске(2022)|Фото: Городской Дворец культуры Краснотурьинска

"Мы с сопереживанием и сочувствием относимся к беде жителей Луганской и Донецкой республик. И мы не должны оставаться в стороне! Мы не в силах поменять свое прошлое, но мы можем изменить свое будущее", - заявили в Дворце культуры.

На видео участники акции выстраиваются в "Z" и машут руками под песню "Фактора-2".

Теги: Z, ГДК, Краснотурьинск, дети, дворец культуры, спецоперация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети