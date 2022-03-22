В уральском городе детей выставили в гигантскую букву "Z"

К поддержке спецоперации на Украине присоединился и Дворец культуры Краснотурьинска. Воспитанники ГДК выстроились в огромную букву "Z" с плакатом "Мы - единый народ".

Как сообщает пресс-служба ГДК, патриотическая акция прошла еще 18 марта на придворцовой площади "в поддержку решения о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР, демилитаризации и денацификациии Украины". Во флешмобе приняли участие свыше 100 сотрудников и участников художественной самодеятельности.

"Мы с сопереживанием и сочувствием относимся к беде жителей Луганской и Донецкой республик. И мы не должны оставаться в стороне! Мы не в силах поменять свое прошлое, но мы можем изменить свое будущее", - заявили в Дворце культуры.

На видео участники акции выстраиваются в "Z" и машут руками под песню "Фактора-2".