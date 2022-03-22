22 Марта 2022
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Общество Тюменская область Уральский ФО
пшеница, зерно, кубань, сельское хозяйство (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тюменской области запасов зерновых культур хватит до следующего урожая

Заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов сообщил что в регионе на складах достаточно объема зерновых культур, передает корреспондент Накануне.RU.

Запасы зерна и других культур рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить и животноводство, и продовольственный сегмент на весь сезон до нового урожая.

"Тюменская область в этом году увеличивает посевные площади. Растет поголовье сельскохозяйственных животных, открываются новые производства, соответственно, увеличивается и потребность в зерновых и технических культурах", - отметил он.

Аграрии региона запланировали ввести в оборот в этом году более 2000 гектаров ранее неиспользуемой пашни.

"Все это делается, чтобы обеспечить жителей региона свежей продукцией", — подчеркнул Владимир Чейметов.

Ранее сообщалось, что Тюменская область обеспечена необходимыми семенами и готова предложить излишки другим субъектам России. Потребность региона в семенах зерновых и зернобобовых более 187 тысяч тонн. За пределы области готовы поставить 10 тысяч тонн. Региональная потребность в семенах картофеля – 20 тысяч тонн. Она также полностью обеспечена.

Тюменские аграрии формируют необходимый запас минеральных удобрений. На сегодняшний день их уже завезено на 60% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Из 138 тысяч тонн необходимых на сезон, уже завезено 80,2 тыс.тонн.

Теги: зерновые культуры, урожай, аграрии



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