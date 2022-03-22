Санкции против РФ угрожают созданию термоядерного реактора в США

Санкции, веденные Вашингтоном в отношении Москвы, могут разрушить планы по созданию термоядерного реактора в США, сообщает Axios.

По информации издания, компания Commonwealth Fusion Systems (CFS), занимающаяся разработкой этого проекта, рискует столкнуться с проблемами в сфере высокотемпературных полупроводников, одним из поставщиков которых является российская фирма SuperOx.

Несмотря на то, что многие западные компании приостановили свою работу в России из-за ситуации вокруг Украины, Commonwealth Fusion Systems пока не идет на отказ в сотрудничестве с SuperOx, сообщает ТАСС.

Напомним, США заявили, что намерены расширить санкции против России. В новый список могут попасть банковские организации, ранее не включенные в него. Также санкции могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики", в основном нефти и газа.