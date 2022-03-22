22 Марта 2022
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Политика За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Байден приедет в Европу убеждать отказаться от российских энергоносителей - Politico

Президент США Джо Байден приедет на днях в Европу, чтобы убедить европейцев отказаться от нефти и газа из России, пишет Politico.
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Статья называется "Почему Байден не может помочь Европе избавиться от российского газа". Отмечается, что США предложат свой сжиженный природный газ (СПГ), но едва ли они могут покрыть потребности ЕС. К тому же новые мощности по производству СПГ не появятся до 2024 года. Поэтому Байдену придется быть сдержаннее в своих обещаниях европейцам, считает издание.

Кроме того, Байден не может командовать деятельностью американских экспортеров СПГ - куда им отправлять свой товар.

После начала военной спецоперации России на Украине США ввели эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне заявил, что министры иностранных стран ЕС обсудят возможность отказа от импорта нефти из России. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что полностью заменить российский газ Европе нечем.

Накануне Венгрия выступила категорически против "энергетических санкций" в отношении России, так как это угрожает национальным интересам Венгрии.

Теги: ЕС, США, газ, нефть, Джо Байден



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