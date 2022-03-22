В Сочи ФСБ задержала администратора запрещённого в России сообщества "Колумбайн"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Сочи подростка, являвшегося администратором интернет-сообщества "Колумбайн" (признано в РФ террористическим и запрещено), пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в Сочи задержан гражданин России 2005 г.р., являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного в России движения "Колумбайн" и причастный к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также к распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах", - отметили в ЦОС.

Из показаний задержанного следует, что права администрирования сообщества он получил от гражданина Украины, именующего себя "Белая роза", с которым он переписывался в мессенджере Telegram. В ФСБ отметили, что пользователь с именем "Белая роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Ярослав О., 2005 г.р. Он причастен к склонению в ноябре 2021 г. жителя Казани к совершению нападения на школу. Данная акция была своевременно пресечена.