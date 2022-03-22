"Уральские авиалинии" вернут россиян, которые не могут выбраться из Египта и ОАЭ
Авиакомпания "Уральские авиалинии" готовится организовать новые вывозные рейсы в Россию.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика, речь идет о россиянах, которые находятся в Египте или ОАЭ. Если кто-либо застрял в этих странах и его рейс отменили, необходимо направить на электронную почту авиакомпании dom@u6.ru следующую информацию:
1. ФИО (паспортные данные направлять на указанную почту не нужно)
2. Номер билета на отмененный рейс "Уральских авиалиний"
3. Номер отмененного рейса
4. Пункт прибытия в Россию
5. Дата вылета из ОАЭ/Египта согласно билету
6. Электронная почта и контактный телефон.
В теме письма нужно обязательно указать "Возврат РФ из Египта или ОАЭ". Как уточнили в "Уральских авиалиниях", заявки на вылеты из Египта принимаются до 22 марта включительно, а заявки на вылеты из ОАЭ – до 24 марта этого года. После этих дат заявки приниматься больше не будут, возможен лишь возврат денег за отмененный рейс.
Напомним, в этот понедельник "Уральские авиалинии" вернули на родину более 70 россиян, застрявших на тайском Пхукете. Самолет прилетел в Екатеринбург.
Ранее сообщалось, что в РФ прорабатывают различные варианты, как вывозить отечественных туристов. 17 марта вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявлял нашему изданию, что всех застрявших за границей россиян вернут домой за две недели.