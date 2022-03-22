Госавтоинспекция спросит свердловских водителей о коррупции со стороны ГИБДД

Госавтоинспекция Свердловской области организовала опрос для водителей касательно темы коррупции, рассказали Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Участникам движения предлагают ответить на вопрос: "Приходилось ли вам сталкиваться с проявлением коррупции со стороны сотрудников ГИБДД за последние 6-12 месяцев?". Предлагается всего два варианта ответа - "приходилось" и "не приходилось".

"Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области предлагает принять участие в опросе, отнестись серьезно и не допускать ложных ответов: это поможет дать оценку эффективности работы подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений со стороны сотрудников ГИБДД", - пояснили в Госавтоинспекции.

Пройти опрос можно как на сайте Госавтоинспекции, так и на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.