22 Марта 2022
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Общество Свердловская область
взятка, ГИБДД (2017) | Фото: УГИБДД ГУ МВД России по СО

Госавтоинспекция спросит свердловских водителей о коррупции со стороны ГИБДД

Госавтоинспекция Свердловской области организовала опрос для водителей касательно темы коррупции, рассказали Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Участникам движения предлагают ответить на вопрос: "Приходилось ли вам сталкиваться с проявлением коррупции со стороны сотрудников ГИБДД за последние 6-12 месяцев?". Предлагается всего два варианта ответа - "приходилось" и "не приходилось".

"Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области предлагает принять участие в опросе, отнестись серьезно и не допускать ложных ответов: это поможет дать оценку эффективности работы подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений со стороны сотрудников ГИБДД", - пояснили в Госавтоинспекции.

Пройти опрос можно как на сайте Госавтоинспекции, так и на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

Теги: ГИБДД, Госавтоинспекция, коррупция, опрос



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