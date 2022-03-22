МИД РФ: Отношения России и США стоят на грани разрыва

Отношения РФ и США стоят на грани разрыва, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, перспектива их нормализации возможна в том случае, если Вашингтон окажет положительное влияние на Киев. Однако Москва сомневается, что это произойдет, отметил дипломат.

Замглавы МИД призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией, прекратить угрозы в адрес Москвы, а также остановить поставки вооружений Киеву, передает РИА Новости.

Накануне МИД России вызвал посла США в РФ Джона Сaлливана и вручил ему ноту протеста, связанную с заявлениями президента США Джо Байдена.

Напомним, 16 марта Байден сообщил, что считает российского коллегу Владимира Путина "военным преступником". Также президент США назвал российского лидера "смертоносным диктатором" и "чистейшим бандитом", который "ведет аморальную войну против народа Украины". В Кремле назвали недопустимой и непростительной риторику американского лидера.