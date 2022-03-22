Власти продолжат блокировку "угрожающих безопасности и суверенитету России соцсетей" - сенатор

Российские власти продолжат шаги по блокировке "угрожающих безопасности и суверенитету России соцсетей", цитирует РИА Новости первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Полетаева.

Напомним, накануне Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией американскую компанию Meta, теперь ее деятельность на территории РФ запрещена. Заблокированы две соцсети, принадлежащие Meta – Facebook и Instagram. При этом мессенджер WhatsApp (принадлежит той же компании) продолжает работ и не будет заблокирован.

Стоит отметить, что иностранных соцсетей в стране остается не так уж много, по крайней мере, пользующихся популярностью у россиян. Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал соцсеть Twitter.