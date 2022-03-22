22 Марта 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР За рубежом Украина
(2005) | Фото: www.new-factoria.ru

WSJ: США передадут Украине советские системы ПВО

США собираются передать Украине советские зенитно-ракетные комплексы "Оса", которые были тайно приобретены несколько десятилетий назад. Пентагон на протяжении многих лет приобретал советское военное оборудование в рамках секретной программы, и теперь это оружие поступит на Украину, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными.

Советские системы ПВО приобретались США, чтобы изучать технологии, используемые советскими военными и которые Москва экспортировала другим странам. Их преимуществом называется то, что они должны быть знакомы украинским военным.

Владимир Зеленский призывает страны Запада предоставить своему режиму системы ПВО, раз США не хотят "закрывать небо".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что советские и российские системы ПВО не могут быть переданы в третьи страны и предупредил, что Россия будет атаковать грузы с военной помощью от других стран. В частности, речь шла о зенитно-ракетных комплексах С-300, которые Словакия согласилась передать Киеву, если ей предоставят соответствующую замену. По сообщениям, в страну уже начали прибывать подразделения, ответственные за развертывание американской системы ПВО Patriot.

Теги: ПВО, США, Украина



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