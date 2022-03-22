22 Марта 2022
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Общество В России
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2016) | Фото:intermonitor.ru

Большинство россиян не опасается потери работы в ближайший месяц

8% трудоустроенных россиян опасаются, что из-за изменившейся социально-экономической ситуации могут в ближайший месяц потерять работу. Исследование провели специалисты НАФИ, пишет РБК.

33% опрошенных считают, что не потеряют работу в течение месяца, 54% сказали, что это маловероятно.

85% респондентов убеждены, что в случае потери работы смогут найти аналогичную должность.

Напомним, эксперты ожидают резкого скачка безработицы после ухода из России ряда международных компаний. По разным оценкам, потерять рабочие места могут до 200 тысяч человек. При этом отмечается, что рост безработицы в 2022 году вряд ли превысит пандемийные уровни.

Теги: россияне, работа, безработица



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